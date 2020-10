Was Pferde und Wirtschaft in Erkelenz gemeinsam haben : Wertvolle Tipps vom „Pferdeflüsterer“

Was Pferde und Wirtschaft in Erkelenz gemeinsam haben

Erkelenz „Pferdeflüstern im Management – Menschenführung tierisch einfach“: Mit seinem kurzweiligen Vortrag begeisterte Bernd Osterhammel rund 150 Unternehmer in der Erkelenzer Stadthalle am Franziskanerplatz.

Bernd Osterhammel ist eigentlich Ingenieur und Unternehmer – aber eben nicht nur. Aus seiner Faszination für Pferde und der intensiven Beschäftigung mit diesen besonderen Tieren hat er sehr viel über Vertrauen, Respekt, Folgen, Führen, Ursache und Wirkung erfahren und gelernt und diese Erkenntnisse mit in sein unternehmerisches Leben genommen.

Dass Mitarbeiter und Pferde viele Parallelen im täglichen Umgang haben und wie man diese Erkenntnisse in die tägliche Führungsarbeit als Vorgesetzter einbringen kann, machte er in seinem kurzweiligen Vortrag vor knapp 150 Unternehmer aus Erkelenz und der Region deutlich.

Die Veranstaltung mit dem Bundesverband mitteständische Wirtschaft, die sonst traditionell auf dem Gelände von Haus Hohenbusch zwischen Matzerath und Hetzerath stattfindet, wurde in diesem Jahr coronabedingt in die Erkelenzer Stadthalle verlegt. Dass Networking auch sehr gut mit Maske und auf Abstand funktioniert, zeigten die zahlreichen angeregten Gespräche im Anschluss an den Vortrag.