Evangelischer Pfarrer in Erkelenz : Statt Jubiläumsfeier ein stiller Abgang

Pfarrer Günter Wild wird die evangelische Gemeinde Erkelenz verlassen und in Süddeutschland seine neue Wirkungsstätte antreten. Foto: Ruth Klapproth

Erkelenz Pfarrer Günter Wild verlässt zum 1. Juni die Evangelische Kirchengemeinde Erkelenz und geht in den Hunsrück – die Heimat, in der er geboren wurde. Für den Wechsel gibt es triftige Gründe.

Von Kurt Lehmkuhl

Ob es im Sinne der Gläubigen ist, dass Pfarrer Günter Wild quasi sang- und klanglos mit Wirkung zum 1. Juni die Evangelischen Kirchengemeinde Erkelenz verlässt, mag dahingestellt bleiben. Fakt ist allerdings, dass der Pfarrer auf eine neue Stelle in den Hunsrück wechselt. Statt einer Jubiläumsfeier, die in diesem Jahr angestanden hätte, gibt es – nichts. Jedenfalls ist vonseiten der Erkelenzer Kirchengemeinde oder des Presbyteriums offiziell und öffentlich nichts beabsichtigt. Weder arbeitsrechtlich noch nach dem Kirchenrecht der Rheinischen Landeskirche ist dem scheidenden Pfarrer etwas vorzuwerfen. Alle Verfahren sind längst eingestellt worden, nachdem Wild, wie er selbst einräumt, „Fehler gemacht“ hatte. Der Fehler bestand allem Anschein nach in einer außerehelichen Beziehung, die längst vorbei ist. Günter Wild hat sich mit seiner Frau Christine ausgesprochen.

Einigen in der Gemeinde geht das offensichtlich nicht weit genug. Sie wollten die Abberufung oder wenigstens die Freistellung des Pfarrers, der seit dem 30. April 1995 in der evangelischen Kirchengemeinde tätig ist. Weder beim Kirchenkreis Jülich oder bei der Landeskirche stießen sie auf grundsätzliche Zustimmung. Für die Kirchengemeinde hatte die Diskussion über das Geschehene erhebliche Konsequenzen: Presbyter verließen das Leitungsgremium, Kirchenaustritte wurden verzeichnet, eine nach dem Kirchenrecht vorgesehene Gemeindeversammlung wurde ebenso abgesagt wie Neuwahlen zum Presbyterium.

Info Online-Andacht als Alternative Gottesdienst Ursprünglich sollte Pfarrer Günter Wild am Pfingstmontag, 1. Juni, mit einem Gottesdienst von der Evangelischen Kirchengemeinde Erkelenz verabschiedet werden, so stand es im Gemeindebrief. Aufgrund der Corona-Krise hat das Presbyterium zwischenzeitlich beschlossen, dass es bis 14. Juni keine Gottesdienste geben werde. Deshalb entfällt auch die Verabschiedung. Feier Wilds Anregung, die Feier auf Hof und Wiese des Gemeindezentrums zu verlegen, wurde vom Presbyterium mit Hinweis auf den 14. Juni abgelehnt. Jetzt plant Wild eine Online-Andacht, die er am Pfingstmontag übers Internet ausstrahlen möchte.

„Ich wäre gerne mit meiner Familie in Erkelenz geblieben,“ sagt der fast 60-Jährige. Um des lieben Friedens willen hat er den angebotenen Wechsel in seine ehemalige Heimat im tiefsten Süden der Landeskirche zugestimmt. Inzwischen sei eine „vertrauensvolle Zusammenarbeit“ in der Gemeinde nicht mehr möglich. Seine Ehefrau wird ihm im nächsten Jahr in das eigene Haus in Kirchheim folgen. „Die Kinder sollen ihre schulischen Abschlüsse in Erkelenz machen.“

Zunächst hatten sich Christine und Günter Wild eine Pfarrstelle in Erkelenz geteilt, um gemeinsam mit Pfarrer Günter Jendges die seelsorgerische Arbeit in der Gemeinde mit über 5000 Gläubigen zu leisten. Mit der Geburt des ersten von drei Kindern gab Christine Wild ihre Tätigkeit in der Gemeinde auf. Inzwischen arbeitet sie als Religionslehrerin im Auftrag des Kirchenkreises Jülich. Durchaus zufrieden schaut Wild auf seine Arbeit zurück, wenn er einige Schwerpunkte nennt. Das ist zum einem der Gemeindeaufbau im Neubaugebiet Oestricher Kamp. „Da bin ich quasi von Haus zu Haus gegangen und habe in Gesprächen versucht, die Neubürger für unsere Kirchengemeinde zu begeistern.“

Eine Herzensangelegenheit ist die Diakonie. Bei der Diakonie-Stiftung, in der die drei Gemeinden Lövenich, Schwanenberg und Erkelenz zusammenarbeiten, war er 20 Jahre lang Vorsitzender, nachdem er die Umwandlung vom Gemeindeverein zur Stiftung begleitet hat. „Erkelenz ist im Kreis Heinsberg der Diakoniestützpunkt.“

Und noch einen Schwerpunkt betont Pfarrer Günter Wild, nach eigenen Worten „kein Verwaltungsmensch“, sondern ein fehlerbehafteter Mensch, der sich bemüht: die Arbeit mit den Konfirmanden. Er wolle keinen reinen Religionsunterricht erteilen, sondern den Konfirmanden wie auch allen anderen Gläubigen versuchen beizubringen, wie man als Christ in dieser Welt leben soll.

Günter Wild hätte sich vorstellen können, in Erkelenz alt zu werden. Die Stadt ist ihm lieb und wert geworden. Hier konnte er den Kontakt mit den Menschen knüpfen, Seelsorge im wahrsten Sinne des Wortes betreiben. In höchsten Tönen schwärmt er vom Wochenmarkt. „Der Marktbesuch freitags ist mehr als nur ein Einkaufsbummel. Hier kommt man mit den Menschen ins Gespräch.“