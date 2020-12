Sternsinger in Erkelenz : Aktion Dreikönigssingen – Haltgeber gesucht

Erkelenz Die Sternsinger der Pfarrgemeinde Christkönig in Erkelenz brauchen Unterstützung. Die Besuche sind mit Maske und auf Abstand geplant. Interessierte Kinder und Jugendliche können sich bis zum 22. Dezember anmelden.

Die Sternsinger der Pfarrei Christkönig Erkelenz brauchen Unterstützung: Rund um den Jahreswechsel werden sie sich in Erkelenz wieder auf den Weg zu den Menschen machen und Spenden für benachteiligte Gleichaltrige in aller Welt sammeln. Diesmal mit Mund-Nasen-Bedeckung, einer Sternlänge Abstand und unter Einhaltung der aktuellen Corona-Schutzmaßnahmen. Ganz unter dem Motto: Sternsingen – aber sicher!

Die große Erkelenzer Pfarrei Christkönig sucht daher für die kommende Aktion Dreikönigssingen Mädchen und Jungen im Alter von sech bis 18 Jahren, die sich als so genannte „Haltgeber“ engagieren möchten. Die kleinen und großen Königinnen und Könige ziehen diesmal nicht von Tür zu Tür, sondern werden verschiedene Aktionen durchführen: „Sternsinger-Haltestellen“, die nach den Messen am Wochenende, zur Marktzeit am Dienstag stattfinden, „Gold for Old“ zum Besuch vor den Altenheimen und dem Krankenhaus sowie die Aktion „Spenden und Shoppen“ in Bäckereien und Metzgereien in Erkelenz.