Neues Projekt in der Erkelenzer Pfarrei Christkönig : Ein Kalender zeigt das Gemeindeleben

Erkelenz Ein Team der Pfarrei Christkönig möchte das Leben in der Gemeinde abbilden und plant einen Kalender für das Jahr 2021. Gezeigt werden sollen nicht etwa die Kirchengebäude, sondern die Menschen. Sie sind es schließlich, die das Gemeindeleben gestalten.

Gesucht werden also Fotos, die die einzelnen Monate aufhübschen sollen. Aber: „Jetzt wäre es ja einfach, Fotos von den Kirchen zu machen, doch genau diese soll der Kalender nicht zeigen“, betont Michael Kock. Doris Feiter-Haupts ergänzt: „Uns geht es vielmehr um das Leben in der Gemeinde. Da ist so viel los, das sich darstellen lässt. In erster Linie geht es also um die Menschen vor Ort.“ Kock schwelgt dabei in Erinnerungen: „Als ich vor 23 Jahren nach Erkelenz kam, gab es hier noch 17 eigenständige Kirchengemeinden – die kleinen Orte mit Kapellen nicht eingerechnet. Heute sprechen wir von der einen Großpfarrei Christkönig.“ Somit hat sich in den Jahren viel getan. Die Gründung der Pfarrei Christkönig vollzog sich übrigens am 1. Januar 2015.