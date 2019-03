Kindertheater in der Erkelenzer Stadthalle : Auf der Suche nach dem Stubentiger

Grüne Trägerhose, rote Ringelstrümpfe – so macht Kater Findus seine Umgebung unsicher: In dieser Szene essen Pettersson (Malte Sachtleben) und Findus (Julia Sylvester) gemeinsam Pfannkuchen. Foto: Ruth Klapproth

Erkelenz Das Ensemble der Burghofbühne Dinslaken erzählte in der gut besuchten Erkelenzer Stadthalle die abenteuerliche Geschichte des jungen Katers Findus (Julia Sylvester), der von einer alten Nachbarin in einer Schachtel abgegeben wurde.

Ein kleines Dorf irgendwo in Schweden. Hier lebt der alte, etwas schrullig wirkende Pettersson (dargestellt von Malte Sachtleben). Ein Erfinder und Bastler, dem schon die merkwürdigsten Apparaturen gelungen sind. Pettersson spricht mit Tieren. Mit dem Huhn Prillan (Laura Götz) zum Beispiel, mit dem Schwein Mathilda (ebenfalls gespielt von Laura Götz) und dem singenden Hahn Caruso (Philip Pelzer). „Findus‘ grüne Erbsen“ stand auf der Verpackung. Findus ist der Name eines großen schwedischen Lebensmittelkonzerns – so bekam der kleine, quirlige, immer zu Streichen aufgelegte Kater seinen Namen. Rund 70 Minuten lang entführten die professionellen Schauspieler, allen voran Hauptdarstellerin Julia Sylvester, die seit der Spielzeit 2016/2017 fest zum Ensemble gehört und schon als „Kleine Hexe“ sowie als Känguru in den Känguru-Chroniken für viel Wirbel auf der Bühne sorgte, nach Skandinavien.

Sven Nordqvist ist Findus‘ Schöpfer. Der erfolgreiche schwedische Buchautor hat eine ganze Reihe kindgerechter Geschichten ersonnen, in denen Pettersson und Findus gemeinsam allerhand Abenteuer erleben. Auch in der Erkelenzer Stadthalle geht es sofort turbulent zu. Pettersson ist auf der Suche nach dem vorlauten Stubentiger, der sich immer wieder neue Streiche ausdenkt und fragt die anwesenden Kinder im Publikum, ob sie Findus gesehen haben. Während sich der eigenartige Tüftler fragt, ob er im kreativen Chaos zu Hause ist oder eher in der chaotischen Kreativität, werden die Mädchen und Jungen aufgefordert, mal ihre Beine anzuheben, damit Pettersson Ausschau nach seinem Gefährten auf Samtpfoten halten kann. Grüne Trägerhose, rote Ringelstrümpfe - so macht Kater Findus seine Umgebung unsicher. Als Pettersson ins Dorf radelt, um Mehl für die gewünschte Pfannkuchentorte zu besorgen, geht der gewiefte Mitbewohner jedoch zu weit. Er überreicht dem Hahn Caruso einen gefälschten Brief, in dem ihm das Krähen nur noch um sieben Uhr morgens und um sieben Uhr abends erlaubt wird, angeblich unterschrieben von Pettersson.

Info Wissenswertes zu den Hauptdarstellern Julia Sylvester (Findus: 1992 geboren, Schauspielausbildung in Mainz, seit 2016/17 festes Ensemblemitglied der Burghofbühne. Malte Sachtleben (Petterson), 1990 geboren, Schauspielausbildung in Hamburg, seit 2018/19 festes Ensemblemitglied.