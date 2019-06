Stadtverband Erkelenz : Peter London bleibt CDU-Parteichef in Erkelenz

Erkelenz Bei einer Mitgliederversammlung in der Oerather Mühle wurde Bilanz aus den politischen Entwicklungen gezogen.

Zur Begrüßung zog der bisherige Vorsitzende Peter London Bilanz aus den letzten beiden Jahren politischer Arbeit und warf einen Blick in die Zukunft. Das Ergebnis der Europawahl sei zwar enttäuschend gewesen, wichtig seien aber vor allem der Gesamtsieg der europafreundlichen Parteien sowie der erfreuliche Einzug von Sabine Verheyen ins Europäische Parlament, sagte er in der Oerather Mühle.

Nach der einstimmigen Entlastung des Vorstandes wurden dessen Mitglieder zum größten Teil wiedergewählt. So bleibt Peter London Vorsitzender des CDU-Stadtverbandes Erkelenz, Roland Schiefer bekleidet weiterhin das Amt des Geschäftsführers, Wilhelm Rütten bleibt Schatzmeister und Marwin Altmann ist im Erkelenzer CDU-Stadtverband weiterhin Beauftragter für die Medien- und Öffentlichkeitsarbeit. Einzig in den Reihen der stellvertretenden Vorsitzenden änderte sich die Aufstellung – Rainer Merkens verabschiedete sich nach rund 24 Jahren Tätigkeit im Stadtverbandsvorstand, um Platz für den Bürgermeisterkandidaten Stephan Muckel zu machen. Merkens bleibt jedoch weiterhin Fraktionsvorsitzender im Rat der Stadt Erkelenz. Somit sind nun Stephan Muckel, Sabine Rosen und Hans-Jürgen Drews stellvertretende Vorstandsvorsitzende.

Zwischen den einzelnen Wahldurchläufen richteten Stephan Muckel, Thomas Schnelle und Bürgermeister Peter Jansen Grußworte an ihre versammelten Parteifreunde. Gerade Bürgermeister Jansen blickte zufrieden auf seine Amtsjahre zurück und ließ die erreichten Ziele Revue passieren, die er und seine Parteikollegen sich vor seinem Amtsantritt gesteckt hatten. Er betonte seine Zuversicht, dass der anstehende Wechsel im Bürgermeisteramt zur richtigen Zeit komme: „Die Rahmenbedingungen und Menschen haben sich geändert, Erkelenz braucht neue Pläne und jemanden, der diese neuen Projekte für die nächsten Jahre kontinuierlich begleitet.“ Stephan Muckel stellte sich als Bürgermeisterkandidat vor und formulierte erste Ziele für Erkelenz. Für alle drei Politiker spielte vor allem das Thema Braunkohletagebau eine große Rolle: „Unsicherheit in der Braunkohlefrage ist das Letzte, was die Bürger brauchen“. So setzten sie sich in den betreffenden Gremien dafür ein, dass die Probleme der betroffenen Bürger Gehör finden.