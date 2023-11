Erkelenzer Politik Parteien „entsetzt“ über antisemitische Demos

Nach Ansicht der Parteien seien in der Geschichte des Staates Israel auf allen Seiten viele Fehler gemacht worden, die einen dauerhaften Frieden verhindert hätten. „Die einzige dauerhafte Lösung für den Konflikt ist die Zwei-Staaten-Lösung und die Befreiung Gazas von der Herrschaft der Hamas, die nicht an dem Wohlergehen ihres Volkes, sondern nur an der Vernichtung des israelischen interessiert ist und die dafür ihre eigene Bevölkerung opfert“, so die Parteien.