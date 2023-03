Debatte in Erkelenz Parkplätze sind wieder Streitthema

Über wenige Themen wird in der Erkelenzer Politik regelmäßig so ausgiebig und kontrovers diskutiert wie über Parkplätze. Seitdem das Parkhaus an der Ostpromenade im Januar abgerissen wurde (ein Neubau entsteht in diesem Jahr) und auch die Umgestaltung der Westpromenade vorübergehend Parkflächen in Anspruch nimmt, ist der Parkdruck in der Innenstadt deutlich gestiegen. Besonders äußert sich das am Burgplatz genannten Dr.-Josef-Hahn-Platz. Was die FDP stört: Schon morgens sei der Parkplatz durch Langzeitparker, die in der Innenstadt arbeiten, vollgestellt. „Wir sind der Meinung: Je kürzer die Parkzeit, desto kleiner muss der Fußweg sein“, erklärte Fraktionssprecher Werner Krahe im Haupt- und Finanzausschuss. Seine Fraktion will erreichen, dass die Langzeitparker sich auf die Parkplätz am Bahnhof und an der Kölner Straße (ehemaliges Drive-in-Testzentrum) verteilten müssen. Daraufhin entbrannte eine impulsive Debatte.