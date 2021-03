Bewohner füllen bunte Tüten : Ostermarkt to go im Erkelenzer Johanniter-Stift

Indra Kühn (l.) und Gaby Kerst freuen sich auf den Ostermarkt to go im Johanniter-Stift Erkelenz. Foto: Eva Weingärtner

Erkelenz Am 27. und 28. März können die selbstbestückten Tüten in der Einrichtung Ostertüten abgeholt werden. Pflegeleiterin Gaby Kerst erklärt, warum die Bewohner sich so auf dieses Wochenende freuen.

In den Wohnbereichen des Johanniter-Stifts Erkelenz wird derzeit eifrig gebastelt. Bewohnerinnen und Bewohner konfrontieren die Betreuungskräfte immer wieder mit neuen Ideen. Die Begeisterung ist groß, seitdem feststeht, dass es einen „Ostermarkt to go“ am Samstag und Sonntag, 27. und 28. März, geben wird. Die Freude, sich endlich wieder nach außen präsentieren zu können, eint alle Senioren und Mitarbeiter.

„Mit dem Ostermarkt to go wollen wir uns auch bei allen Privatpersonen, Firmen, Geschäften, Schulen, Angehörigen und damit der Öffentlichkeit bedanken, die unsere Bewohner und Mitarbeiter in den letzten Monaten der Pandemie auf vielfältige Weise wie durch Briefe, Gebasteltes und Kulinarisches moralisch unterstützt haben“, sagt Gaby Kerst, Leiterin des Sozialen Dienstes. Man wolle etwas zurückgeben von all dem Guten. Die Idee hätten Kollegin Indra Kühn und sie entwickelt, als absehbar war, dass der große Ostermarkt nicht stattfinden kann.

Bei der Planung kamen die Bewohner ins Spiel. Denn beim Ostermarkt to go wird eine bunt gefüllte Ostertüte zum Abholen zum Preis von fünf Euro angeboten. Diese beinhaltet eine Flasche des schon obligatorischen selbstgemachten Eierlikörs, ein Blümchen und weitere kleine Überraschungen. Für die Kleinigkeiten sind die Bewohner zuständig, die nun im regelrechten Bastel- und Werkfieber sind, um alles pünktlich zum Ostermarkt to go fertig zu stellen.

„Es ist schön zu sehen, dass wir alle auf ein Ziel hin arbeiten“, so Kühn. Das stärke das Gemeinschaftsgefühl. Denn aufgrund der Bedingungen unter der Corona-Pandemie finden Aktionen und Veranstaltungen jeweils nur auf den Wohnbereichen unter strengen Abstands- und Hygieneregeln statt. Auf Gewohntes wie beispielsweise Angehörigenabende muss verzichtet werden.

Zu diesen Angeboten zählt auch der Ostermarkt, bei dem sonst viele Aussteller kommen, um handgefertigte Produkte anzubieten. „Die Bewohnerinnen und Bewohner bezeichneten es als super Idee, dass wir nun eine Alternative entwickelt haben“, sagt Gaby Kerst.

Bestellung bis zum 24. März per Telefon unter 02431 9490 möglich. Am 27. und 28. März können die Tüten zwischen 12 bis 14 Uhr abgeholt werden. Zahlung passend vor Ort.

(RP)