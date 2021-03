Stadt Erkelenz und die Jugendzentren : Osterferienspiele sind geplant

Auch eine Fahrt zum Wildpark Gangelt ist in den Osterferien für die Kinder geplant. Foto: Wildpark Gangelt

Erkelenz Unter Vorbehalt steht nun das Programm für die Kinder und Jugendlichen. Die Anmeldung funktioniert erneut kontaktlos. Das vollständige Programm der Ferienspiele steht online zur Verfügung.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Spiel und Spaß in den Osterferien – jedenfalls unter Vorbehalt: Vom 29. März bis 9. April bieten die Ferienspiele ein Programm mit Ausflügen und Aktionen für Schüler ab der ersten Klasse. Anmeldungen sind kontaktlos online möglich. Die Angebote der Stadt Erkelenz sind kostenlos.Trotz der widrigen Umstände wird das Ferienprogramm angeboten, ob es durchgeführt werden kann, wird die neue Corona-Schutzverordnung zeigen, die ab dem ersten Ferientag ihre Gültigkeit bekommen soll. Das Programmheft wird online erhältlich sein (www.erkelenz.de).

Erste Ferienwoche

Los geht es in der ersten Ferienwoche mit einem Angebot des Spielmobils auf dem Spielplatz im Ziegelweiherpark. Vorgesehen sind auch zwei Workshops zum Thema Energie und Wasser in Kooperation mit dem Verein der Deutschen-Umwelt-Aktion in der Leonhardskapelle.

Zweite Ferienwoche

In der zweiten Ferienwoche soll eine Fahrt in den Tierpark nach Gangelt stattfinden. Dort wird ein Naturpädagoge den Teilnehmenden einiges zu den Tieren erzählen. Die Fahrt findet in Zusammenarbeit mit dem Deutscher Niederwild statt.

Weitere Angebote

Neben dem Ferienprogramm der Stadt Erkelenz machen auch die Jugendzentren wieder verschiedene Angebote. So baut das evangelische Jugendzentrum ZaK ein Hochbeet mit viel musikalischer Untermalung und plant ein Fotoprojekt. Auch im Oerather Mühlenfeld wird es wieder Aktionen geben. Im katholischen Jugendzentrum Katho gibt es unterdessen einen Workshop zur Acrylmalerei sowie eine Themenwoche rund um Umwelt und Bienenschutz. Im bekannten Cirkel in Gerderath finden in der zweiten Woche Ferienangebote in und um Gerderath statt.

Verteilung Programmheft

Aufgrund der Corona-Pandemie werden alle Projekte und Aktionen nur unter Vorbehalt angeboten. Das Programmheft steht online auf der Webseite der Stadt zur Verfügung und wurde den Schulen ebenfalls digital zur Verbreitung und Verwendung gegeben. Erst mit der neuen Corona-Schutzverordnung, die ab dem 29. März gültig sein wird, wird sich entscheiden, ob Ferienprogramme durchgeführt werden dürfen.

www.erkelenz.de

(RP)