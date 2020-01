Theaterreihe Erkelenz geht weiter : Zänkerei und Seitensprünge

Mit der Kammeroper Köln kommt ein gern gesehenes und gern gehörtes Gastspielunternehmen in die Stadthalle Erkelenz, die mit 22 Sängern und Musikern sicherlich wieder ein großartiges Live-Musik-Erlebnis bieten wird. Aufgeführt wird „Orpheus in der Unterwelt“. Foto: Magdalena Spinn

Erkelenz Mit „Orpheus in der Unterwelt“ startet im Januar das Theaterjahr in Erkelenz. Fortgesetzt wird es im März mit „Dieses bescheuerte Herz“. Zu Gast sind die Kammeroper Köln und die Landesbühne Rheinland-Pfalz.

Das neue Jahr beginnt in der Stadthalle Erkelenz mit „Orpheus in der Unterwelt“. Zu Gast ist am Dienstag, 7. Januar, die Kammeroper Köln, die das Werk von Jaques Offenbach ab 20 Uhr unter der musikalischen Leitung von Inga Hilsberg aufführt.

Endlich ist er befreit vom Ehejoch, für neue Liebesabenteuer. Warum daraus nichts wird, hat Jacques Offenbach zum Thema seiner Operette, eine der bekanntesten Werke ihrer Gattung, gemacht. „Mit der Handlung persiflierte Offenbach – geboren 1819 in Köln, gestorben 1880 in Paris – die griechische Sage von Orpheus und Eurydike.

Zum Gassenhauer entwickelte sich der „Höllen-Cancan“ aus dem zweiten Akt, und der Vorsitzende der Kölner Offenbach-Gesellschaft, Franz-Josef Knieps, führte zur Inszenierung von Roland Hüve aus: „Eine schmissige, herzerfrischende Inszenierung von Offenbachs ‚Orpheus in der Unterwelt‘. An den aktuellen Dialogen hätte Jacques Offenbach seine helle Freude gehabt. Das Publikum dankte zu Recht, stehend und mit minutenlangem Beifall für diesen spritzigen, schwungvollen Abend.“

Tickets für das Gastspiel der Kammeroper Köln in der Stadthalle am Franziskanerplatz können am 7. Januar noch an der Abendkasse von 19 bis 19.30 Uhr erworben werden, teilt die Kultur GmbH mit.