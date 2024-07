Zum zweiten Mal in Erkelenz Orgelsommer mit renommierten Organisten

Am 274. Todestag von Johann Sebastian Bach erklingt mit seinen „Goldbergvariationen“ einer der bekanntesten Variationszyklen der Klavierliteratur. Professor Carsten Klomp wird dieses Werk in seiner Adaption für die Orgel zu Gehör bringen. Dieses Konzert findet am Sonntag, 28. Juli, statt, es beginnt ebenfalls um 17 Uhr in der Erkelenzer Lambertuskirche.