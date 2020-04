Erkelenzer Kolumne „Op Platt“ : Vertro-e hänn

Erkelenz In seiner Kolumne „Op Platt“ spricht der Autor, Musiker und Mundart-Kenner Theo Schläger über das Leben in Corona-Zeiten.

Dat mott. Corona es jo do. I-esch noch wiet fott, äver jetz noh. Wie jeht möt sujet man jetz öm?

Experte stri-e sech do dröm, wä Riät hätt. Keene wett bestemmp, wat för ene Wääch Corona nömmp.

Dat mäck die Saak ärch komplizert. Em Jrong wüd bis jetz experimentert. Denn Keene wett, wat noch all kütt, wie et wigger jeht, am Eng druut wüd.