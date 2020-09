Kolumne „Op Platt“ : Spekulatiune – Spekulationen

Erkelenz Theo Schläger ist ehemaliger Lehrer, begeisterter Musiker und Experte der heimischen Mundart, die er unter anderem im Arbeitskreis Mundart des Heimatvereins der Erkelenzer Lande pflegt.

Könnt secher och Mäneches biäter verstonn. Hött secher ene angere Bleck op et Liäve.

Et hött och wahrscheinlich wennijer Konflkte jejiäve. Hött üver Konsequenze secher mieh nohjedäät.

Hött dat Een uder Anger och net jedonn un jesäät. Äver andererseits meen ech, wuar et joot, wie et wuar.

Wat ech mech wönsch – Was ich mir wünsche

Wat es am nöe Johr bloß nöj?

Et es immer jet li-ech un immer jet schwuar. Un dat ech dann womöchlich ken Fiäler mieh meek un kenne Onsinn uder sun ähnlije Spöök, dat jlöv ech net, Fiäler maake ver all.

Alles Angere es Quatsch. Ech jäv nix för Kall. Et hätt jede Zick öhr Schliäts un Jotts. Et kütt immer drop aan, wie man die Zick notz.

Wär ich halb so alt mit der Erfahrung von heute, spielte ich sicher eine andere Rolle bei den Leuten.

Es ist immer was leicht und immer was schwer. Und dass ich dann womöglich keine Fehler mehr machte und keinen Unsinn oder so ähnlich Verrücktes, das glaub ich nicht, Fehler machen wir alle.