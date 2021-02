Op Platt mit Theo Schläger aus Katzem : Wat ech mech wönsch

Erkelenz The Schläger – der Experte für die heimische Mundart. Er fördert diese unermüdlich, schon damals, als er noch als Lehrer gearbeitet hatte. Heute leitet er den Arbeitskreis Mundart im Erkelenzer Heimatverein.

All ohne Maske, öm sech wi-er te erkenne, un net onerkannt durch de Jeschäfte renne.

Nochmal von ganzem Herzen lachen, so richtig und alles vergessen, was jetzt ist wichtig.

Froh und frei den Tag anfangen und nicht mehr wegen Corona bangen. Mal planen können, was danach auch gelingt.

Sich wieder freuen können wie ein Kind. Endlich wieder mit meiner Chorgemeinschaft singen, dass unsre Lieder wieder in der Kirche erklingen. In Urlaub fahren wie vor der Zeit. Dass keiner unter Einschränkungen leidet. Dass alle Kinder wieder in den Schulen lernen und wir wieder Karneval und Kirmes feiern und Weihnachten, Hochzeit, Familienfeste und das wieder dürfen mit ganz vielen Gästen.