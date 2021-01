Op Platt mit Theo Schläger aus Katzem : Hoffnungsjohr 2021

Erkelenz Der mit dem Heimatpreis 2020 der Stadt Erkelenz ausgezeichnete Theo Schläger ist ehemaliger Lehrer. Er ist Experte der heimischen Mundart, die er auch den RP-Lesern regelmäßig vorstellt.

2021 jeht wall en de Jeschichte en, kann ee van de wichtichste Johre senn, wenn et besieje kann de Pandemie un et jüev dat janze Onjemaak net mieh.

Die Impfaktiun mäck Hoffnung för os Minsche, wi-er liäve te könne, wie ver os dat wönsche. Verspruake wüd os dat all lang un kütt jo langsam och op Jang.

Dat jeht natürlich net em Nu, doch stemmp dat os ärch hoffnungsfruh. E besske Jedold motte ver noch hänn un bis dohin noch all solidarisch senn.

Dann wenk os et normale Liäve, hätt et jo völl te lang net mieh jejiäve. Ver weete jo ball net mieh, wie dat es un hänt et jedenfalls ärch vermess.