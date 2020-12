Op Platt mit Theo Schläger aus Katzem : Chreskenk: bloß enne Stall

Bei Theo Schläger spielt immer auch Musik eine Rolle. Foto: JL (Archiv)

Erkelenz Theo Schläger, der frühere Lehrer, macht sich Gedanken um das Weihnachtsfest und wie man es in dieser Zeit feiern kann. In der RP veröffentlicht er regemäßig Kolumnen in heimischer Mundart.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken

Wie könne ver dis Johr Weihnachte fiere? Motte ver jetz Weihnachte janz nöj liere?

Ver motte üverlääje, wat ver noch dörve, och wenn die Rejelungen os ärch nerve. Wenn ver sent, wat dann noch üvrich blitt, man dem Kiär vom Fees secher nöher kütt.

Wichtich es die Botschaff „Friede op Iäde“ un die mott op Iäde Wirklichkeet wiäde.

För d’r Weltfriede könne ver net jaranteere, d’r Friede teheem äver komplett manteneere. Dat dä en os Hetz sing Wuehnung kritt un och donoh noch wigger blitt.

Dat es, wat dat Fääs os sare well

un dofür bruck man janet völl. E joot Hetz reck un enne jo-e Well, fiere ver och Weihnachte dis Johr stell.

Mott halt för een Ki-er möchlich senn. Luxux un Pronk motte ver dofür net hänn. Et Wichtichste blitt os op jeden Fall. Et Chreskenk hott jo och bloß enne Stall.

Übersetzung:

Wie können wir dieses Jahr Weihnachten feiern? Müssen wir Weihnachten jetzt ganz neu lernen?

Wir müssen überlegen, was wir noch dürfen, auch wenn die Regelungen uns arg nerven. Wenn wir sehn, was dann noch übrig bleibt, man dem Kern vom Fest sicher näher kommt.

Wichtig ist die Botschaft „Friede auf Erden“ und die muss auf Erden Wirklichkeit werden.

Für den Weltfrieden können wir nicht garantieren, den Frieden zu Hause aber komplett hinkriegen. Dass der in unserem Herzen seine Wohnung kriegt und auch danach noch weiter bleibt.

Das ist, was das Fest uns sagen will und dafür braucht man gar nicht viel. Ein gutes Herz reicht und ein guter Wille, feiern wir Weihnachten auch dieses Jahr still.