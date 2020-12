Kolumne „Op Platt“ : De Hoffnung blitt - Die Hoffnung bleibt

Erkelenz Theo Schläger ist der Träger des Heimatpreises der Stadt Erkelenz. Diesen hat er wegen seines Engagements um den Erhalt der heimischen Mundart erhalten. In seiner neuen RP-Kolumne beschäftigt er sich wieder mit den Auswirkungen der Corona-Pandemie.

Andauernd ängere die em Nu. Dat es och off net schlüssich. De Minsche wiäde et üverdrüssich.

Ne klore Wääch es net te senn. Wie kann man do Vertro-e hänn? De Situatiun stabiliseere jeht bestemmp net möt laveere.

Bis Klos koss man ken Lösung fenge. Kann et vleez bis Weihnachte jelenge?

Corona hätt möt Weihnachte nix am Hoot. Wigger vorsichtich senn steng os dröm joot.

Die Silvesterdiskussiune verstonn ech net un wiesu et Silvester Uutnahme jött. Kann et üverhaup Uutnahme jiäve? Et jeht doch hej öm Du-et un Liäve.