Online-Lesung mit René Wagner und Kurt Lehmkuhl : Premiere in der Erkelenzer Burg

Der Erkelenzer Burgfried Foto: Stephan Vallata

Erkelenzer Land Von einem der höchsten Punkte in Erkelenz über ein spannendes Museum bis zum ehemaligen Kloster: „Wir führen Menschen an Orte, an denen sie nicht sein können“, heißt es ab dem 23. Oktober mit einem neuen Lesungsformat für Literaturfreunde.

Hörbuchsprecher René Wagner und Autor Kurt Lehmkuhl laden zu Online-Lesungen ein. „Wir wollen auch Literatur-Fans über den Kreis Heinsberg hinaus erreichen“, so Wagner. „Und vielleicht kommen wir so auch möglichen Einschränkungen durch Corona-Schutzmaßnahmen zuvor.“

„Die Idee ist während des ersten Lockdowns zu Beginn der Pandemie entstanden“, berichtet Kurt Lehmkuhl. „Demnächst kann sich jeder Literatur-Fan die Lesung nach Hause holen. Es gibt eigene Geschichten und Texte anderer Autoren, immer passend zur Location.“ Wahrscheinlich werde man auch andere Autoren bei späteren Lesungen einladen: „Wir haben etliche gute Schriftstellerinnen und Schriftsteller im Kreis, denen wir Gelegenheit zur Vorstellung iher Werke geben wollen.“

Dabei ist nicht nur das Format ungewöhnlich. Ungewöhnlich sollen auch die Orte sein, von denen die Live-Übertragungen gesendet werden. „Ungewöhnliche Lesungen an ungewöhnlichen Orten“, beschreibt René Wagner. So findet die Premieren-Lesung am Sonntag, 23. Oktober, 15 Uhr, auf dem Dach der Erkelenzer Burg statt. „Wenn der Oktober nicht golden sein sollte, ziehen wir um ins Kaminzimmer“, so Wagner.

Beim Förderverein des Rheinischen Feuerwehrmuseums in Lövenich war der Vorstand ebenfalls angetan. Mit Präsident Dieter Kreutzer hat sich René Wagner auf Sonntag, den 13. November, 17 Uhr, verständigt. Der dritte Termin ist Sonntag, 11. Dezember. Dazu befinden sich Wagner und Lehmkuhl noch im Gespräch mit dem Förderverein von Haus Hohenbusch. Die Online-Lesungen sollen nicht auf Erkelenz begrenzt bleiben. Wagner kann sich eine Lesung am Kostenpflichtiger Inhalt Westzipfel im Selfkant gut vorstellen, ebenso in der Karlskapelle in Palenberg oder in der Ulrichskapelle in Tüschenbroich. „Die Lesungen haben auch einen Werbewert für den Veranstaltungsort“, sagt Lehmkuhl. „Deshalb freuen wir uns, dass die Wirtschaftsförderung des Kreises Heinsberg uns unterstützt.“ Um die Lesung verfolgen zu können, benötigen Literatur-Fans nur ein Internet-fähiges Gerät sowie ein Online-Ticket zur jeweiligen Veranstaltung, die über Zoom gestreamt wird. Das Ticket gibt es beim Kölner Start-up www.calaios.eu: Auf der Plattform werden Online-Führungen, Vorträge und Workshops aus Kunst, Kultur, Natur und Wissenschaft angeboten.

Die Online-Tickets für die Lesungen am 23. Oktober, 13. November und 11. Dezember kosten ab 5 Euro. 24 Stunden vor jeder Veranstaltung bekommen die Teilnehmer den Zugangs-Link zugeschickt. In den meisten Fällen muss dieser nur angeklickt werden, um den Zoom-Stream zu starten.

