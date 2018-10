Erkelenz: Oktoberfest in Kuckum

Oktoberfest lockt an die Niers

Kuckum Kuckum steht am Samstag und Sonntag, 27. und 28. Oktober, ganz im Zeichen der großen Sause.

O’zapft is’ auf der Kuckumer Wiesn: Zum 30. Mal laden die Kuckumer Antoniusschützen zu ihrem traditionellen Oktoberfest ein. Es findet statt am nächsten Samstag, 27. Oktober, 20 Uhr (Einlass 18.30 Uhr).

„Geselligkeit, gutes Bier und tolle Stimmung, das ist in Kuckum garantiert“, kündigen die Schützen an, die erneut Tausende Besucher erwarten. Und diese freuen sich, wenn Bürgermeister Peter Jansen und Brudermeister Hans Josef Dederichs das erste Fass anstechen, um so das Oktoberfest offiziell zu eröffnen. Für den richtigen Mix aus traditioneller Blasmusik und vor allem toller Partymusik sorgen „Die Maintaler Musikanten“. Die elf Vollblutmusiker garantieren für die perfekte Oktoberfeststimmung und werden das große Doppelzelt zum Beben bringen.