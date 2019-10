NRW hat Gesetze verändert : Stadtbücherei bald sonntags geöffnet?

Erkelenz Nicht an jedem Sonn- und Feiertag, aber möglicherweise zu besonderen Anlässen könnte künftig die Stadtbibliothek an der Gasthausstraße öffnen. Erkelenz prüft die neuen gesetzlichen Möglichkeiten.

Die Stadtbücherei in Erkelenz könnte in Zukunft sonntags geöffnet haben. Ein Gesetz, dass öffentliche Bibliotheken jetzt auch an Sonn- und Feiertagen öffnen dürfen, hat der Düsseldorfer Landtag am Mittwoch einstimmig verabschiedet. Erkelenz denkt darüber nach, wie mit dieser neuen Möglichkeit umgegangen werden soll, erklärt Erster Beigeordneter Hans-Heiner Gotzen auf Anfrage unserer Redaktion.