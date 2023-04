Hoher geistlicher Besuch im Haus Hohenbusch Indonesicher Kreuzherr aus Rom in Erkelenz

Der 2015 zum obersten Ordensgeneral der Kreuzherren gewählte Laurentius Tarpin ist ein indonesischer Geistlicher, der von West-Java stammt und in einem Kloster in Rom residiert. Jetzt hat er das ehemalige Kreuzherrenkloster Haus Hohenbusch besucht. Er trug sich in das Gästebuch auf dem historischen Anwesen ein und ließ sich vom Erkelenzer Bürgermeister Stephan Muckel erklären, wie eng die Stadt und die Ehrenamtler früher hier zusammengearbeitet haben. Es sei eine große Ehre, den obersten Repräsentanten der Kreuzherren zu empfangen, betonte der Erkelenzer Verwaltungschef. Für Tarpin und Pater Peter Snijkers, der eigens aus den Niederlanden angereist war, gab es limitierte hölzerne Füllfederhalter mit dem Hohenbusch-Wappen.