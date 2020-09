Für Schulneulinge in und um Lövenich : Infoabend in der Nysterbachschule

Die Nysterbachschule in Lövenich. Foto: Schule

Lövenich Die Grundschule am Dingbuchenweg 9 in Lövenich ist seit 2013 eine Schule des gemeinsamen Lernens. Beim Informationsabend werden Details vorgestellt. Wichtig ist eine Anmeldung. Der Tag der offenen Tür fällt aus.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Anke Backhaus

Auch die Nysterbachschule in Lövenich bereitet sich unter besonderen Bedingungen auf die Schulneulinge des Jahres 2021 vor.

Der übliche Tag der offenen Tür fällt aus, statt dessen lädt Schulleiterin Melanie Mönch zu einem Infoabend ein, der am Dienstag, 15. September, 19 Uhr, in der Schule in Lövenich, Dingbuchenweg 9, stattfindet. Vorgestellt wird dabei das schulische Konzept. Seit 2013 ist die Grundschule Lövenich eine Schule des gemeinsamen Lernens, die für Schüler mit und ohne sonderpädagogischen Förderbedarf ein inklusives Lernangebot bereithält. Bereits zur Anmeldung werden durch die Sozialpädagogin spielerisch wichtige Vorläuferfähigkeiten der Kinder zum Beispiel für den mathematischen und sprachlichen Bereich erhoben. Ergänzt werden diese durch die Beobachtungen und Arbeitsergebnisse des Unterrichtsspiels „Erfolgreich starten“, welches die Erzieherinnen der Kindertagesstätten in Lövenich gemeinsam mit den Grundschulpädagoginnen der Schule durchführen. Wichtige Ansatzpunkte zur Unterstützung der Kinder in ihrer Entwicklung und in ihren Lernvoraussetzungen werden bis zur Einschulung bereits deutlich und an alle, an der Förderung der Kinder beteiligten Personen, kommuniziert.

Nach der Einschulung greift das durchgängige Förderkonzept der Schuleingangsphase. Nach einer dreiwöchigen intensivpädagogischen Eingewöhnungsphase, welche durch die Grundschulpädagoginnen, Sonderpädagoginnen sowie der sozialpädagogischen Fachkraft gestaltet wird, beginnt eine Förderung in kleineren Lerngruppen. An vier Tagen der Woche finden durch das multiprofessionelle Team immer in der dritten Unterrichtsstunde für alle Kinder der Schuleingangsphase Lernangebote zur Förderung und Forderung aus den Bereichen der Motorik, Wahrnehmung, Konzentration, Ausdauer, Sprache und mathematische Fähigkeiten auch unter Einbezug von Tablets statt. Ergänzt werden die Fördereinheiten durch klassenübergreifende Konzeptionen zur sozialen und emotionalen Förderung. Als wichtige Konzeptionen sind da das Basiskompetenztraining „Lubo aus dem All“, der Klassenrat als demokratisches Gremium, Teile des Bensberger Mediations-Modells im Bereich der Streitschlichtung sowie der Monatstreff als Ansatz zur Stärkung der individuellen Begabungen zu nennen.

„Im Umgang mit Grundschülern ist es wichtig, dass die Pädagoginnen die Bedürfnisse der Kinder ernstnehmen und dadurch eine positive und tragfähige Beziehung zum Kind aufbauen. Dies gelingt durch Interesse am Kind, positive Lernerlebnisse sowie durch einheitliche Regeln und Rituale in der Schule“, sagt Schulleiterin Melanie Mönch.

Nach der intensiven Phase der Förderung aller Basiskompetenzen und Kompetenzen erfolgt in den dritten und vierten Schuljahren die Förderung in individuellen Arbeitsplänen sowie in zusätzlichen Förder- und Forderstunden.

Wegen der Hygienemaßnahmen zur Vermeidung einer Infektion mit dem Coronavirus kann an dieser Veranstaltung nur ein Elternteil pro Familie teilnehmen. Für die Teilnahme ist eine Alltagsmaske nötig. Interessierte Eltern melden sich zum Informationsabend bis zum 10. September per E-Mail an kontakt@nysterbach-Schule.de an.