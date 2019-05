Preise ziehen an : Zu kalt: Spargelwachstum pausiert

Erkelenz Die Spargelernte startete früh, legt derzeit aber eine Pause ein. Die niedrigen Temperaturen hemmen das Wachstum. Das lässt die Preise steigen. Weil das Vorjahr trocken war, ist der Spargel dieses Jahr auch etwas dünner.

Die Spargelernte hat in diesem Jahr einige Tage früher als üblich angefangen, berichtet Klaus Heimanns, der seit 1992 einen Spargelhof in Lövenich betreibt. Ermöglicht habe dies „das sehr schöne Wetter Anfang März“. Nun aber muss Heimanns warten: „Durch die jetzige Kälte wächst der Spargel so gut wie gar nicht. Grünen Spargel ernten wir momentan alle zwei Tage ein bisschen. Weißen Spargel nur etwa die Hälfte der Menge im Vergleich zu einer wärmeren Witterung. Entsprechend ziehen die Preise momentan stark an – besonders jetzt vor Muttertag.“ Dieses Jahr falle der Spargel außerdem etwas dünner aus, was auf die Trockenheit im Jahr 2018 zurückzuführen sei.