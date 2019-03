Zerrissenheit in den Dörfern: „Der Widerstand kommt 20 Jahre zu spät“

Zerrissenheit in den Dörfern

Erkelenz Nicht jeder unterstützt die Initiative „Alle Dörfer bleiben“. Es wird auch eine gewisse Zerrissenheit in den Orten offenbar.

Naturgemäß stieß der Sternmarsch „Alle Dörfer bleiben“ nicht auf ungeteilte Zustimmung. Nicht nur die Industriegewerkschaft Bergbau, Chemie, Energie (IG BCE) wollte mit einer eigenen Aktion am Tagebau Garzweiler auf die Sinnhaftigkeit der Fortführung der Braunkohlegewinnung hinweisen, auch im Dorf Keyenberg selbst gab es durchaus Widerspruch. Bernd Pieper etwa, ein Keyenberger „Urgestein“, sieht keine Möglichkeit mehr, die Umsiedlung des Dorfes zu stoppen, „weil es unsere Dorfgemeinschaft kaputt macht.“ Die Zerrissenheit in Keyenberg zwischen denen, die umsiedeln wollen und denen, die bleiben möchten, sei eklatant. Vor 20 Jahren hätten sie in Keyenberg den Protest der Tagebaugegner gebraucht. Jetzt sei es zu spät.