Kreismusikschule Heinsberg nimmt Unterricht in vollem Umfang wieder auf : Neustart für den Musikunterricht in Erkelenz

Die Kreismusikschule Heinsberg hat in ihren Räumen in Erkelenz den Betrieb nach der Corona-Pause nahezu vollständig wiederaufgenommen. Frederike Poleschner am Saxophon spielt mit ihrer Schwester Henriette (Oboe/rechts) ein gemeinsames Stück. Musiklehrer Wim Brils (l.) steht hinter einer durchsichtigen Trennwand und gibt hilfreiche Hinweise. Foto: Ruth Klapproth