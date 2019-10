Baubeginn vermutlich 2021 : Neues Baugebiet für Golkrath in Aussicht

Golkrath Klaus Füßer, CDU-Ratsherr, hat sich erfolgreich dafür eingesetzt, dass in Golkrath vermutllich ab 2021 ein neues Baugebiet erschlossen werden kann.

Drei Jahre ist das nun her, und Füßer machte sich auf den Weg, um mit den Grundstückseigentümern zu reden. „Es folgten viele Gespräche, die nicht immer einfach waren oder von Erfolg gekrönt wurden“, meinte Füßer. Aufgrund seiner hartnäckigen Ansprache ist es ihm nun aber gelungen, einen Grundstückseigentümer davon zu überzeugen, sein Grundstück an die Grundstücksentwicklungsgesellschaft der Stadt Erkelenz zu veräußern. In dem Bereich könnten in der Zukunft zehn bis zwölf Baugrundstücke entstehen.