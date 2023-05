Ehemaliges Kreuzherrenkloster bei Hetzerath Neues Außengelände für Hohenbusch

Seit die Stadt Erkelenz das ehemalige Kreuzherrenkloster Haus Hohenbusch mitsamt seiner Ländereien in den 1980er Jahren erworben hat, hat sich das Klostergut stetig weiterentwickelt – mit großem Erfolg, wie die wachsenden Besucherzahlen bestätigen. Nachdem in den vergangenen Jahren aber vor allem die Sanierung und Erweiterung des Herrenhauses und der Nebengebäude im Fokus stand, will die Stadt im nächsten Schritt nun das Außengelände verschönern.