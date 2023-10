Aus dem Bezirksausschuss Granterath/Hetzerath Die Frage nach dem Schutz für einen Bolzplatz

Auch ein zweiter Punkt ärgert die Kommunalpolitiker aus Granterath: Seit einigen Jahren stehe eine Sanierung der Toilettenanlage in der Alten Schule Im Haushaltsplan. Die Anlage von 1965 werde nicht mehr den Ansprüchen von öffentlichen Veranstaltungen gerecht, worauf Karl Mones hinwies. Walter von der Forst unterstütze mit dem Hinweis auf die vergangenen Haushaltspläne den CDU-Antrag auf Sanierung. Ganz so weit kam Moll mit seinem Antrag, eine Wiederherstellung des Grünstreifens an der Oststraße in Granterath zu fordern, nicht. Bevor der Ausschuss diesem Antrag zustimmt, soll zunächst erfragt werden, was die Verwaltung dort überhaupt machen will, so die Anregung von Eickels.