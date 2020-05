Neuer Tourenflyer für Radfahrer im Erkelenzer Land : Route gegen das Vergessen

Erkelenz Der Heimatverein der Erkelenzer Lande kündigt eine neue Auflage eines Radtourenflyers an, der sich mit der Route gegen das Vergessen beschäftigt. Erhältlich ist der Flyer beim Heimatverein und im Bürgerbüro der Stadtverwaltung.

Für die graphischen Neuerungen in der aktuellen Auflage, die auf einer Ursprungsversion von Willi Wortmann basiert, zeichnet Michael Franke verantwortlich. Hubert Rütten, der regelmäßig Besucher über die zwölf Stationen umfassende Tour begleitet, erläutert die Wichtigkeit des Flyers: „Von den zwölf Punkten, an denen wir an Täter, Opfer und Mitläufer des NS-Regimes erinnern, befinden sich neun in der Erkelenzer Kernstadt. Zusätzlich hat das ehrenamtlich tätige Team bei der Recherche zur Routenentwicklung 2006 bis 2008 Erinnerungspunkte in Lentholt, Hetzerath und Lövenich definiert. Die Orte bilden in einer 25 Kilometer langen Radtour die in der Region einzigartige Möglichkeit, die regionale Geschichte von Aufstieg und Niedergang der Nazidiktatur mit dem Rad zu erkunden.“