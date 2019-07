Kostenpflichtiger Inhalt: Schulumbauten schreiten voran : Kindergarten-Umbau in Erkelenz verzögert sich

Im Familie-Harf-Haus an der Südpromenade in Erkelenz richtete die Stadtverwaltung einen zweigruppigen Kindergarten ein. Der Bezug verzögert sich jedoch von August auf Oktober. Foto: Speen

Erkelenz Erkelenz arbeitet an einer „Wunderkiste“. Der Umbau des Harf-Hauses in eine Kita verzögert sich um vier Monate. Die Stadt arbeitet an einer Zwischenlösung für die zum 1. August angemeldeten Kinder.