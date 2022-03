Angebot in Erkelenzer Kapelle : Neuer Jugendtreff in Borschemich

Borschemich „Homezone“, so heißt das neue Angebot für Jugendliche in Borschemich. Gemeinsam im Spiel, beim Kochen oder einfach nur chillen soll für die jungen Leute möglich gemacht werden.

Der Kreativität freien Lauf lassen, neue Leute kennenlernen und gemeinsam Zeit verbringen, zusammen etwas kochen: Felix Eicke, der Jugendbeauftragte der Region Heinsberg, startet seine Projektarbeit in Borschemich am Donnerstag, 10. März, in der Zeit von 16 bis 18 Uhr. Zunächst 14-tägig ist der 28-Jährige mit seinem mobilen Angebot vor Ort anzutreffen. Angesprochen werden sollen vor allem zwölf- bis 17-jährige Mädchen und Jungen, auch aus den Nachbarorten Keyenberg, Berverath, Kuckum sowie Ober- und Unterwestrich. „Es geht darum, sich einfach zu treffen, zu chillen und abzuhängen“, erklärt Felix Eicke. Im Gemeinschaftsraum in der St.-Martinus-Kapelle erwartet der gebürtige Aachener, der inzwischen in Hückelhoven lebt, die jungen Interessenten. Das Angebot sei sehr flexibel und zum Beispiel auch in Keyenberg durchführbar, falls die Resonanz vorhanden sei. Jugendbeauftragter Eicke hofft, dabei auch neue Ehrenamtler zu finden, die ihn unterstützen als so genannte Teamer. Bei gutem Wetter und entsprechenden Temperaturen sollen die Aktivitäten nach draußen verlagert werden.