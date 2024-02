Großbaustelle Erkelenz Neuer „Arbeitskreis Innenstadt“ wird gegründet

(RP) Der große Umbau der Erkelenzer Innenstadt ist in diesem Jahr in seine heiße Phase gegangen. Dass derzeit am Markt und darum herum eine Menge Baustellen bestehen, sorgt bei den Erkelenzern immer wieder für Unmut. „Der Innenstadtumbau im Rahmen des Projektes ,Erkelenz 2030‘ ist notwendig, um die Innenstadt konkurrenzfähig und lebendig zu erhalten“, erklärt die Stadtverwaltung. Für mehr Akzeptanz, Transparenz und Beteiligung soll nun ein „Arbeitskreis Innenstadt“ sorgen. Interessierte aus der Bürgerschaft können sich dort „konstruktiv für eine zukunftsfähige Erkelenzer Innenstadt einbringen“, so die Stadt. „Hier werden auch Ideen entwickelt, wie Anreize zum Besuch der ansässigen Geschäfte und Gastronomien trotz Baustellen geschaffen werden können.“