Repair Café Erkelenz 3D-Drucker sorgt für Verwunderung

Clasen betreut das Gerät und erklärt sofort, was machbar ist, und was nicht. Da es keinen 3D-Scanner gibt, können Gegenstände auch nicht eingescannt, berechnet und per Rechner zur Herstellung an den Drucker weitergegeben werden. „Ich muss jedes Teil zeichnerisch und rechnerisch darstellen und daraus das dreidimensionale Modell machen.“ Das schränke die Funktionstüchtigkeit zwangsläufig ein. Dennoch ist das Gerät durchaus hilfreich, wenn etwa „auf die Schnelle“ eine gebrochene Kunststoffverbindung ersetzt werden muss. Nicht immer ist der Drucker-Einsatz sinnvoll und angebracht. So war eine defekte Kappe eines Staubsaugerrohrs schneller mit einem Heißkleber zu reparieren, als durch den Druck einer neuen Kappe zu ersetzen. „Wünschenswert wäre ein Scanner schon“, meint Clasen, aber er räumt zugleich ein: „So oft käme er bei uns gar nicht zum Einsatz.“