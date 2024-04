Nach Diskussionen in Erkelenz Rat beschließt Regeln für Außengastronomie-Gestaltung

Es war unter den Gastronomen in der Innenstadt in den vergangenen Monaten eines der größten Streitpunkte, nun ist es per Ratsbeschluss offiziell auf den Weg gebracht worden: Das neue Konzept, mit dem die Stadt Erkelenz künftig regeln wird, wie Schirme, Tische und Stühle in der Außengastronomie auszusehen haben.