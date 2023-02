Neue Konzertreihe Erkelenzer Orgel ist jetzt auch international gefragt

Im deutlichen Kontrast zu seinem Vorgänger steht das letzte Oratorienkonzert im November: Am Volkstrauertag präsentieren der Kirchen- und Projektchor an St. Lambertus gemeinsam mit Netta Or (Sopran), Uta Christina Gerog (Alt), Mirko Roschkowski (Tenor), Manfred Bühl (Bass) sowie der Philharmonie Düsseldorf unter dem Titel „Vom Tod zum Leben“ zwei selten aufgeführte Chorwerke der Romantik. Da sich Knauer gerne wertvollen Raritäten widmet, sei dies ein würdevoller Rahmen, um der „Messe de Requiem“ op. 54 von Camille Saint-Saens und dem Oratorium „Die Auferweckung des Lazarus“ op. 132 von Carl Loewe eine Bühne zu bieten. Auch hierzu wird Scheulen am Vortag einen Einführungsvortrag anbieten.