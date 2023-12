Bauprojekt in Erkelenz Neue Kita für den Bauxhof

(RP) In Kückhoven entsteht derzeit eine neue Kita, deren Entwurf inklusive bespielbarer Treppe, Rückzugsnischen und kleiner Kletterwand die Erkelenzer Stadtplaner offenbar so überzeugt hat, dass sie eine ganz ähnliche Kita nun gleich noch mal bauen wollen: Die neue Kita im Bauxhof soll der in Kückhoven sehr ähneln. Verantwortlich zeichnet erneut das Erkelenzer Architekturbüro Intorp, das die Pläne jüngst im Bauausschuss vorstellte.