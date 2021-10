Aus niederländischer Gießerei : Neue Glocke für Haus Hohenbusch in Erkelenz

Neue Glocke für Haus Hohenbusch in Erkelenz

Erkelenz Die alte Glocke im ehemaligen Kloster war zur Gefahr für Besucher geworden, nachdem ein massiver Riss entdeckt worden war. Zum Guss der neuen reiste ein Tross aus Erkelenz in die Niederlande.

Mit einer Abordnung von 20 Personen, an ihrer Spitze der Erkelenzer Ehrenbürgermeister Peter Jansen und die Vorstandsmitglieder Georg Dulies und Frank Körfer, ist der Förderverein Hohenbusch am Wochenende ins niederländische Asten gereist, um dort in der königlichen Glockengießerei Eijs­bouts den Guss der neuen Hohenbuscher Glocke zu begleiten.