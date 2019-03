Erkelenzer Bahnhof: Idee: Fahrradboxen per Smartphone-App mieten

Erkelenz Sichere Abstellplätze für Fahrräder sind am Erkelenzer Bahnhof gefragt. Erste Lösungen gehen an den Start.

Statt acht stehen ab sofort 22 Fahrradboxen am Erkelenzer Bahnhof, in denen Zweiräder sicher untergebracht werden können. Die Ideen der Stadt Erkelenz gehen aber schon weiter, wie Nicole Stoffels vom Stadtmarketing mitteilt: „Wir sehen einen Bedarf an Fahrradboxen, die stundenweise angemietet werden können. Das könnte beispielsweise per Smartphone-App geschehen, was wir derzeit überprüfen.“ Finanziert und aufgestellt werden könnten solche Boxen möglicherweise über den städtischen Haushalt für nächstes Jahr.