Elterntaxis in Erkelenz Neue Chance für Schulstraßen-Antrag

(cpas) Nachdem die Grünen im Erkelenzer Stadtrat im vergangenen Dezember mit einem Antrag zur Verbannung von Elterntaxis am Zehnthofweg Kostenpflichtiger Inhalt abgeblitzt waren, könnte es nun einen neuen Vorstoß in der Politik geben. Grund dafür ist unter anderem ein Erlass des NRW-Verkehrsministers Oliver Krischer (Grüne), mit dem Straßen um Schulen zeitweise gesperrt werden können. Auch am Zehnthofweg, wo die Astrid-Lindgren-Schule und die Franziskusschule liegen, kommt es morgens und mittags regelmäßig zu angespannten Verkehrssituationen, weil Eltern ihre Kinder zur Schule fahren.