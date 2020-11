Neue Bürgerwiese : Kaulhausener Dorfleben blüht auf

Erkelenz Die Stadt Erkelenz hat gemeinsam mit Anwohnern die neue Bürgerwiese in Kaulhausen eingeweiht – weitere Projekte sollen folgen, um das Zusammenleben im 200-Einwohner-Dorf zu stärken.

Die Stadt Erkelenz hatte die 750 Quadratmeter große Fläche gekauft und mit Unterstützung der Anwohner präpariert. Dafür wurden 70.000 Euro fällig, von denen 30.000 Euro aus Fördermitteln des NRW-Heimatministeriums stammen. Nun stehen auf der Wiese erst einmal ein großer Sandkasten und ein Klettergerüst. „Es war hier sehr verwildert, das weiß ich noch“, sagte Bürgermeister Stephan Muckel bei der Eröffnung der Bürgerwiese im kleinen Kreis. „Dieses Projekt ist ein kleiner, gelungener Baustein des Konzeptes. Begegnungspunkte im Freien sind gerade in der jetzigen Zeit wichtiger denn je.“

Christine Wedderwille, die den Arbeitskreis in der Dorfgemeinschaft leitete, sagte: „Wir haben viel Zuspruch für diese Wiese erhalten, natürlich haben die Kinder hier auch schon gespielt.“ Die Wiese sei für das Gemeinschaftsgefühl im Ort sehr wichtig: „Auch die Alt-Kaulhausener sagen: ,Einen richtig schönen Treffpunkt gab es im Dorf noch nie’.“ Vor allem ältere Menschen und Eltern mit Kleinkinder hätten in der Vergangenheit keine Sitzgelegenheiten im Freien gehabt, der Platz an der Kapelle sei wegen des hohen Verkehrsaufkommens nicht gut als Treffpunkt geeignet.