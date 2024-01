Klostergut in Erkelenz Neue Bauprojekte auf Haus Hohenbusch

Es ist schon beeindruckend, was in den vergangenen knapp 40 Jahren aus dem ehemaligen Klostergut Haus Hohenbusch geworden ist. Seit die Stadt Erkelenz in den 80er Jahren das damals relativ heruntergekommene Gelände beinahe schon zufällig erwarb und sich seit 2000 ein Förderverein mit um den Aufbau kümmert, hat sich Hohenbusch zur bedeutendsten Kulturstätte der Stadt entwickelt. „Nichts ist auf Hohenbusch so beständig wie der Wandel“, sagt Hans-Heiner Gotzen, Erster Beigeordneter der Stadt Erkelenz, in Anbetracht der vielen umgesetzten wie bevorstehenden Baumaßnahmen. Drei größere sind für dieses Jahr geplant.