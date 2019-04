Stellenausschreibungen der Stadt Erkelenz : Umbruch bei den Amtsleitern beginnt

Das Erkelenzer Rathaus, gesehen von der Gasthausstraße, mit St. Lambertus im Hintergrund. Derzeit sucht die Stadtverwaltung zwei neue Amtsleiter und hat eine weitere Stelle ausgeschrieben, die Perspektiven bieten könnte. Foto: Speen

Erkelenz Etliche leitende Funktionen im Erkelenzer Rathaus müssen in den nächsten Jahren neu besetzt werden, eine Stelle im Mai. Nach Jahren der Kontinuität beginnt der Veränderungsprozess gerade. Zwei Amtsleiter scheiden aus.

Kontinuität herrschte in der Erkelenzer Stadtverwaltung in den vergangenen Jahren auf den leitenden Positionen. Das wird sich ändern. Bürgermeister Peter Jansen rechnet damit, dass in den nächsten fünf Jahren mehr als die Hälfte der zwölf Stellen im Höheren Dienst neu besetzt werden muss, zum Beispiel weil Mitarbeiter altersbedingt ausscheiden. Begonnen hat der Umbruch bereits. Derzeit laufen Ausschreibungen für zwei Amtsleiterpositionen, eine weitere Stelle mit Perspektive soll zusätzlich eingerichtet werden.

Claus Bürgers, der Leiter des Amtes für Kinder, Jugend, Familie und Soziales, scheidet zum Juli aus, bestätigt der Erkelenzer Bürgermeister. „Er hat über die Altersgrenze hinaus noch einmal verlängert, wird dann allerdings in den Ruhestand gehen“, kündigt Peter Jansen einen Wechsel im größten Amt des Erkelenzer Rathauses an. „Außerdem wird Werner Spartz, der unser Tiefbauamt leitet, zum Mai beruflich in seine alte Heimat wechseln.“

480 Menschen arbeiten für die Stadt Erkelenz. Allein 200 davon sind dem Amt für Kinder, Jugend, Familie und Soziales zugeordnet. „Das liegt daran, dass Erkelenz im Vergleich zu anderen Kommunen viele Kindergärten in Eigenregie führt“, erläutert Jansen. Entsprechend habe der Amtsleiter auch einen besonders großen Posten im städtischen Haushalt zu verantworten: „Wir haben deshalb einen Nachfolger für Claus Bürgers gesucht, der sowohl Fachwissen im Sozialpädagogischen mitbringt als auch Management beherrscht und Führungserfahrungen hat – ich denke, wir haben jemanden gefunden.“

Bewerbungsgespräche sind mit mehreren Kandidaten geführt worden. In der Woche vor Ostern wollen sich die Verwaltungsgremien abschließend beraten, erklärt Jansen: „Danach ist vorgesehen, dem Jugendhilfeausschuss, der in dem Verfahren angehört wird, in einer Sitzung am 2. Mai eine Person für diese Aufgabe vorzuschlagen, die sich dort auch vorstellen soll.“ Personal- und Hauptausschuss werden außerdem noch beteiligt. „Wenn alles funktioniert, wie wir uns das vorstellen, sind wir sehr zufrieden“, verrät der Erkelenzer Bürgermeister.

Für die Position des Tiefbauamtsleiters nimmt die Stadt Erkelenz noch Bewerbungen entgegen. „Der Markt in diesem Bereich ist umkämpft“, erklärt Jansen. Die Stadt Erkelenz erhoffe sich aber, gute Kandidaten durch ihr Anforderungsprofil zu finden: „Wir sind fachlich nicht nur aufgrund der laufenden Stadtentwicklung interessant, sondern auch wegen der umsiedlungsbedingten Bautätigkeiten.“ Erwartet wird im Rathaus, in der zweiten Maihälfte mit Bewerbungsgesprächen für diese Amtsleitung beginnen zu können.