Neues Projekt in Erkelenz : Die Netzwerka gründen sich

Erkelenz Das Ziel lautet, das Leben vor Ort zu bereichern. Ein erstes Treffen ist geplant. Zu den Organisatoren zählen Michael Kock von der Pfarrei Christkönig Erkelenz und Judith Preis vom Caritasverband.

Das neue Ehrenamtsnetzwerk Netzwerka geht an den Start. Im Namen steckt schon alles Wesentliche: Die Netzwerka sind ein Ehrenamtsnetzwerk, das einen Ort für Begegnung in Erkelenz schaffen möchte. Mit den Projekten und Aktionen, entstehend aus Ideen und Anliegen der Erkelenzer Bürger, soll vor Ort etwas bewegt werden. Das Ziel dabei ist immer, die Menschen und das Leben vor Ort zu bereichern.

Die Möglichkeiten sind so vielseitig wie die Menschen, die sich am Ehrenamtsnetzwerk beteiligen. Neben dem individuellen Einsatz ist die Netzwerkarbeit eine weitere Säule der Netzwerka. „Sehr gerne würden wir auch zu einer noch besseren Vernetzung all derer beitragen, die schon jetzt in Erkelenz zum Wohle aller aktiv und engagiert sind,“ sagt Judith Preis, Gemeindesozialarbeiterin beim Caritsverband für die Region Heinsberg. Mit diesem neuen Projekt in der Pfarrei Christkönig Erkelenz soll genau das unterstützt werden.