Premiere in Erkelenz : Mythologischer Spaziergang durch den Ziegelweiherpark

Erkelenz Simone Palloni nimmt als Göttin Artemis ihre Gäste erstmals in Erkelenz mit auf Erkundungstour.

Premiere in Erkelenz feiert am Sonntag, 30. Juni, der mythologische Spaziergang mit Göttin Artemis. Die Naturtheater-Vorstellung des Naturparks Maas-Schwalm-Nette spielt bereits im dritten Jahr rund um die Naturschutzstation Haus Wildenrath in Wegberg – und jetzt erst- und vorerst einmalig im Ziegelweiherpark in Erkelenz.

Die Mischung von Theater und Führung ist in Zusammenarbeit mit dem Verein der Gästeführerinnen Westblicke entstanden. Dabei nimmt Gästeführerin Simone Palloni in Gestalt der Göttin Artemis ihre Zuschauer mit auf Erkundungstour. Sie verknüpft dabei Geschichten aus der griechischen Mythologie mit Elementen der Landschaft zu einem besonderen Erlebnis. In Erkelenz wird die Göttin unter anderem an ihren Vater Zeus erinnern, der sich in immer neuen Verwandlungen seinen Eroberungen näherte, an den Gott Pan, dessen Name der Ursprung des Wortes Panik geworden ist, aber auch an die sonst so besonnene Göttin Athene, die sich hat hinreißen lassen, die hochmütige Arachne in eine Spinne zu verwandeln.