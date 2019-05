Verein betreibt rund 60 Häuser in Erkelenz : Neue Chefin für den Bauverein

Herzlich willkommen hieß Norbert Schnitzer seine Nachfolgerin in der Geschäftsführung des Bauvereins Erkelenz, Natalia Barbei. Foto: Bauverein Erkelenz

Erkelenz Der Bauverein Erkelenz hat in Natalia Barbei eine neue Geschäftsführerin. Norbert Schnitzler geht in den Ruhestand. Neue Projekte sollen „Beiträge zur Wohnraumversorgung breiter Bevölkerungsschichten leisten können“.

Natalia Barbei ist seit diesem Monat neue Geschäftsführerin des Bauvereins Erkelenz. Sie tritt die Nachfolge von Norbert Schnitzler an, der seit dem 1. Januar 1982 das Amt des Geschäftsführers innehatte und nunmehr in den Ruhestand geht. Vorgestellt wurde Barbei den Mitgliedern des Bauvereins bei einem Frühstück, zu dem die Genossenschaft traditionell alle zwei Jahre im Mai einlädt. Die gelernte Kauffrau der Grundstücks- und Wohnungswirtschaft war bislang beim Bauverein Grevenbroich tätig und ist bereits seit 19 Jahren in dem Metier zu Hause. Die 39-Jährige hat ein Fernstudium zur Immobilien-Fachwirtin absolviert und bildet sich derzeit in einem Fernstudium der Bilanzbuchhaltung weiter.

Seit mehr als 100 Jahren ist der Bauverein maßgeblich an der Stadtentwicklung in Erkelenz beteiligt. Er besitzt rund 60 Häuser mit etwa 250 Wohneinheiten. Hinzu kommen sieben Gewerbeeinheiten, Garagen, Stell- und Tiefgaragenplätze. An der Ostpromenade ist die Geschäftsstelle des Bauvereins beheimatet, der obendrein auch für andere Eigentümer die Hausverwaltung betreibt.

Info Genossenschaftlicher Bauverein Erkelenz Adresse Ostpromenade 17-19, Erkelenz Öffnungszeiten Montag 9 bis 12 Uhr, Donnerstag 15 bis 18 Uhr und nach Vereinbarung Kontakt 02431 3186, info@bauverein-erkelenz.de

Der Bauverein Erkelenz hatte nach der Ausschreibung der Stelle die Qual der Wahl und musste sich aus einer Handvoll Bewerbern entscheiden. Die Entscheidung zugunsten von Natalia Barbei kam schließlich einmütig zustande. „Für mich stellt die Leitungsposition beim Bauverein Erkelenz eine neue Herausforderung dar“, sagt Natalia Barbei. Der Bauverein mit 340 Mitgliedern ist um Etliches größer als der in Grevenbroich, wo sie mit ihrer Familie lebt. In den nächsten Monaten kann die neue Geschäftsführerin noch auf Schnitzler bauen, der zugesichert hat, seiner Nachfolgerin trotz seiner Pensionierung beim Einstieg in das neue Amt behilflich zu sein. Schnitzler werde, wie der Vorstandsvorsitzende Hermann-Josef Kubatta versichert, bei der Mitgliederversammlung im Herbst offiziell verabschiedet. Mit Barbei habe der Bauverein eine Geschäftsführerin gefunden, die die Geschicke der Genossenschaft mit Unterstützung des Vorstands und des Aufsichtsrates langfristig lenken kann.