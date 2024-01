Frauen feiern 5 x 11 Jahre Närrisches Jubiläum in Gerderath

Farbenfrohe Trainingsanzüge, Schweißbänder und Dauerwelle, dazu die Ohrwürmer der Neuen Deutschen Welle: So nahmen die jecken Aktiven der katholischen Frauengemeinschaft Gerderath ihr Publikum mit auf eine Zeitreise zurück in die 1980er Jahre. Sitzungspräsidentin Fatma Kremer und ihre sechs närrischen Mitstreiterinnen aus dem Elferrat freuten sich über den gut besetzten Saal im Pfarrzentrum und ein tolles Programm, das eigene Kräfte bestritten. In Gerderath feierte man Jubiläum: 5 x 11 Jahre Frauenkarneval.