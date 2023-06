Ab Juli Nachwuchsreporter für Erkelenzer Ferienspiele gesucht

Die Sommerferienspiele der Stadt halten ein breitgefächertes Angebot bereit. Für alle soll etwas dabei sein – für die, die Abenteuer suchen, ebenso wie für die, die sich kreativ bestätigen wollen, oder auch für die, die spielen oder chillen wollen. Und dann gibt es noch ein Angebot, das ganz besonders ist und in dieser Form in Nordrhein-Westfalen wohl einzigartig: die „Ferienreporter“. Die jungen Nachwuchstalente gehen bei den Sommerferienspielen auf die Pirsch, um über Veranstaltungen der Ferienspiele und spannende Erlebnisse in den Sommerferien zu berichten. Sie können über die verschiedenen Aktionen in Berichten oder Fotoreportagen erzählen. Dafür müssen sie nicht in den kompletten Ferien mit dabei sein, sondern es reicht, wenn sie im Anschluss nach der einen oder anderen Aktion etwas darüber schreiben.