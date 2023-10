Stadt Erkelenz Nachhaltigkeitsmanager gesucht

Diese Episode zeigt für Muckel: „Es ist fast aussichtslos, in der aktuellen Lage und bei dem vorhandenen Fachkräftemangel für eine auf zwei Jahre befristete Stelle geeignetes Personal zu finden.“ Man wolle nun aber endlich in die Umsetzung kommen und daher den Weg über ein externes Büro gehen – auch wenn es dafür keine Fördermittel gibt und die Stadt selber zahlen muss. Der Ausschuss stimmte einstimmig bei einer Enthaltung zu. „Das Risiko, das Projekt durch ungeeignete Stelleninhaber oder Personalwechsel zu gefährden ist groß. Damit geht das Risiko einher, dass die aufwendige Projektabwicklung mit dem Fördermittelgeber an der Verwaltung hängen bleibt, was nicht zu leisten ist“, hatte die Stadtverwaltung zuvor bereits zur Kenntnis gegeben.