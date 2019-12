Serie Unternehmer der Region : 25 Jahre mit Dessous selbstständig

Erkelenz „Mieder und Dessous Melchers“ in Erkelenz schließt zum Jahresende, zieht um und eröffnet 2020 mit anderem Inhaber am Markt neu.

Der Schritt von Karin Melchers in die Selbstständigkeit ist etwas mehr als 25 Jahre her: Sie hatte am 4. Oktober 1994 zunächst auf der Brückstraße in Erkelenz ihr Geschäft „Mieder und Dessous Melchers“ eröffnet. An diesem Standort blieb sie fünf Jahre, bevor sie 1999 mit gleichem Geschäftsnamen in die jetzige Räumlichkeit an der Aachener Straße wechselte. Jetzt schließt sie Ende des Jahres aus Altersgründen, allerdings wird das Geschäft unter gleichem Namen mit anderem Inhaber 2020 ein paar Meter entfernt neu eröffnet. Dabei werden sowohl sie, und zwar tageweise, als auch Mitarbeiterin Irmgard Wolter mit hinüber wechseln.